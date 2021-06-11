11.06.2021 (11:30)

Впервые в Волгоградской области на форуме «Армия-2021» танкисты ЮВО исполнят танковый вальс на Т-90

Впервые в Волгоградской области на военно-техническом форуме «Армия-2021» танкисты 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) исполнят танковый вальс на танках Т-90.

Всего на территории Волгоградского парка «Патриот» спланировано к показу 13 эпизодов, в ходе которых разыграют действия спецназа, подразделений военной полиции, инженерных подразделений, а также продемонстрируют «летающий танк». Для выставки подготовлено около 40 образцов современной техники, порядка 50 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с различными образцами исторической военной техники.

Всего на территории округа и зарубежных военных баз ЮВО военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в 18 регионах. Мероприятия спланированы в период с 26 по 28 августа 2021 года. Соединения и воинские части ЮВО готовятся задействовать около 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

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