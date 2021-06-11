11.06.2021 (10:30)

На Северном Кавказе привили от COVID-19 более 600 новобранцев 58-й армии ЮВО

На Северном Кавказе от коронавирусной инфекции COVID-19 привили более 600 новобранцев весеннего призыва, прибывших в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Вакцинация проводится на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Все военно-медицинские организации, функционирующие на базе военных госпиталей и поликлиник ЮВО, оснащены специализированным холодильным и иным сертифицированным оборудованием, необходимым для хранения вакцины. Квалифицированные специалисты осуществляют постоянное наблюдение за соответствием условий хранения и перевозки, применяют специальные системы контроля.

Справочно:

При проведении мероприятий весеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команд. Все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Все новобранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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