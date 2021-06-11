11.06.2021 (09:45)

На Северном Кавказе и Закавказье стартовали учения с привлечением более 4 тыс. мотострелков, авиации и ракетных комплексов

На Северном Кавказе и Закавказье более 4 тыс. мотострелков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к учениям с привлечением авиации и ракетных комплексов.

Военнослужащие выполнят боевые стрельбы в составе тактических групп на полигонах Дальний, Дзарцеми, Гвардеец, Калиновский, Серноводский, Тарское. Целью учений является оценка слаженности действий подразделений, практических навыков командования и личного состава, отработки нормативов в любых условиях.

В учениях задействовано свыше 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24 и Ми-8, бронеавтомобили «Тигр-М», бронированные санитарные автомобили «Линза», танки Т-72Б3 и Т-90А, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г», 240-мм самоходные минометы «Тюльпан», 152-мм гаубицы «Мста-Б», минометы 2Б-11 «Сани», боевые машины пехоты БМП-3.

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