11.06.2021 (09:30)
В Ростовской области в ходе учения инженеры ЮВО соединили два берега Дона для форсирования реки
В Ростовской области военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в рамках командно-штабного учения навели понтонную переправу на реке Дон и переправили основные силы мотострелковых войск на противоположный берег.
По замыслу учебного мероприятия автодорожный мост был разрушен в результате диверсионных действий противника. Военные инженеры навели понтонную переправу на реке, сбросив звенья понтона на воду, а затем соединив их в понтонный паром при помощи буксирно-моторного катера. На противоположный берег были переправлены основные силы мотострелковых и танковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-3, БТР-82А и танках Т-90.
С помощью понтонно-мостового парка ПП-2005М военнослужащие всего за один час смогли организовать переправу тяжёлой техники на другой берег на расстояние около 400 м. Для переброски личного состава и техники также применялся плавающий транспортер ПТС-2. В ходе переправы мотострелки отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп.
На учение привлекалось более 300 военнослужащих ЮВО. Было задействовано порядка 40 единиц военной техники.