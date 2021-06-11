11.06.2021 (09:30)

В Ростовской области в ходе учения инженеры ЮВО соединили два берега Дона для форсирования реки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Форсирование реки Дон в Ростовской области в ходе учения инженерных войск

В Ростовской области военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в рамках командно-штабного учения навели понтонную переправу на реке Дон и переправили основные силы мотострелковых войск на противоположный берег.

По замыслу учебного мероприятия автодорожный мост был разрушен в результате диверсионных действий противника. Военные инженеры навели понтонную переправу на реке, сбросив звенья понтона на воду, а затем соединив их в понтонный паром при помощи буксирно-моторного катера. На противоположный берег были переправлены основные силы мотострелковых и танковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-3, БТР-82А и танках Т-90.

С помощью понтонно-мостового парка ПП-2005М военнослужащие всего за один час смогли организовать переправу тяжёлой техники на другой берег на расстояние около 400 м. Для переброски личного состава и техники также применялся плавающий транспортер ПТС-2. В ходе переправы мотострелки отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп.

На учение привлекалось более 300 военнослужащих ЮВО. Было задействовано порядка 40 единиц военной техники.

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