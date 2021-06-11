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11.06.2021 (09:30)

В Ростовской области в ходе учения инженеры ЮВО соединили два берега Дона для форсирования реки

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В Ростовской области военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в рамках командно-штабного учения навели понтонную переправу на реке Дон и переправили основные силы мотострелковых войск на противоположный берег.

По замыслу учебного мероприятия автодорожный мост был разрушен в результате диверсионных действий противника. Военные инженеры навели понтонную переправу на реке, сбросив звенья понтона на воду, а затем соединив их в понтонный паром при помощи буксирно-моторного катера. На противоположный берег были переправлены основные силы мотострелковых и танковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-3, БТР-82А и танках Т-90.

С помощью понтонно-мостового парка ПП-2005М военнослужащие всего за один час смогли организовать переправу тяжёлой техники на другой берег на расстояние около 400 м. Для переброски личного состава и техники также применялся плавающий транспортер ПТС-2. В ходе переправы мотострелки отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп.

На учение привлекалось более 300 военнослужащих ЮВО. Было задействовано порядка 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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