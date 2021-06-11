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11.06.2021 (09:15)

В Абхазии вакцинацию от COVID-19 прошли более 4 тыс. родственников военнослужащих ЮВО

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В Абхазии свыше 4 тыс. человек из числа членов семей военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) привились от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится на территории медицинского пункта российской военной базы препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Она осуществляется на добровольной основе после подписания вакцинируемым согласия на введение компонентов препарата. При этом учитываются показания медицинских специалистов, информация о ранее перенесенных заболеваниях. Перед процедурой специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата на организм человека.

Вакцинация в ЮВО будет продолжаться по мере поступления препарата. В войска округа распределена очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 100 тыс. доз.

За весь период плановой вакцинопрофилактики в ЮВО прививку против инфекции получили более 130 тыс. военнослужащих. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва. Все военно-медицинские организации, функционирующие на базе военных госпиталей и поликлиник ЮВО, оснащены специализированным холодильным и иным сертифицированным оборудованием, необходимым для хранения вакцины.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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