Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.06.2021 (09:00)

В августе 2021 года в ряде городов Приамурья состоится военно-технический форум «Армия-2021»

В августе 2021 года в военных гарнизонах Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае состоится военно-технический форум «Армия-2021», где впервые будут представлены все новейшие образцы вооружения и военной техники.

В этом году главным девизом форума «Армия-2021» станет «Искусственный интеллект – главная технология 21 века».

Вниманию посетителей форума впервые будут представлены более тысячи различных современных образцов вооружения и военной техники стоящей на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения ВВО. Гости форума смогут увидеть также и новейшие образцы, такие как автомат Калашникова АК-12, бесшумные снайперские автоматы «Вал», пистолет Ярыгина, танки Т-80БВМ, медицинские бронеавтомобили «Линза» и вездеходы «Алеут».

На экспозициях форума будут представлены новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки с применением систем искусственного интеллекта и стоящих на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения. 

Особое внимание будет уделено направлению «Кулибин 2021 – технологии прорыва». На этих экспозициях зрители смогут увидеть новаторские изобретения военнослужащих Амурского общевойскового объединения ВВО, благодаря которым значительно расширяются возможности подразделений, а также стоящей на вооружении военной техники.

Каждый день работы форума будет иметь определенную тематическую направленность. Посетителям будут представлены реконструкции сражений периода Великой Отечественной войны, а также современные модели боев и контртеррористических операций и применением современных средств обнаружения, наведения и уничтожения.

Для проведения мероприятий форума «Армия-2021» будет привлечено около 1500 военнослужащих и более тысячи различных образцов стрелкового вооружения и военной техники различного назначения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта «Борей»
Минно-тральные корабли ТОФ в Японском море отработали прорыв минных заграждений с использованием шнуровых зарядов
На МВТФ «Армия – 2021» военнослужащие ВВО представят новейшие разработки для борьбы с беспилотниками
Плавающий двухзвенный снегоболотоход представят военнослужащие ВВО на форуме «АРМИЯ-2021» в Забайкалье

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false