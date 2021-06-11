11.06.2021 (09:00)

В августе 2021 года в ряде городов Приамурья состоится военно-технический форум «Армия-2021»

В августе 2021 года в военных гарнизонах Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае состоится военно-технический форум «Армия-2021», где впервые будут представлены все новейшие образцы вооружения и военной техники.

В этом году главным девизом форума «Армия-2021» станет «Искусственный интеллект – главная технология 21 века».

Вниманию посетителей форума впервые будут представлены более тысячи различных современных образцов вооружения и военной техники стоящей на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения ВВО. Гости форума смогут увидеть также и новейшие образцы, такие как автомат Калашникова АК-12, бесшумные снайперские автоматы «Вал», пистолет Ярыгина, танки Т-80БВМ, медицинские бронеавтомобили «Линза» и вездеходы «Алеут».

На экспозициях форума будут представлены новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки с применением систем искусственного интеллекта и стоящих на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения.

Особое внимание будет уделено направлению «Кулибин 2021 – технологии прорыва». На этих экспозициях зрители смогут увидеть новаторские изобретения военнослужащих Амурского общевойскового объединения ВВО, благодаря которым значительно расширяются возможности подразделений, а также стоящей на вооружении военной техники.

Каждый день работы форума будет иметь определенную тематическую направленность. Посетителям будут представлены реконструкции сражений периода Великой Отечественной войны, а также современные модели боев и контртеррористических операций и применением современных средств обнаружения, наведения и уничтожения.

Для проведения мероприятий форума «Армия-2021» будет привлечено около 1500 военнослужащих и более тысячи различных образцов стрелкового вооружения и военной техники различного назначения.

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