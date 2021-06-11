11.06.2021 (08:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в велопробеге

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в велопробеге посвященному Дню России.

В велопробеге приняли участие около 20 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, а длина дистанции составила более 40 километров. Маршрут велопробега охватил 7 памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно организовывают мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации, и участвуют в них.

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