11.06.2021 (08:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в велопробеге
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в велопробеге посвященному Дню России.
В велопробеге приняли участие около 20 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, а длина дистанции составила более 40 километров. Маршрут велопробега охватил 7 памятников, посвященных Великой Отечественной войне.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно организовывают мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации, и участвуют в них.
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