11.06.2021 (08:30)

На военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта «Борей»

На Тихоокеанском флоте продолжается подготовка к проведению мероприятий Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021».

В зоне ответственности Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) мероприятия Форума станут самыми масштабными за все время проведения МВТФ. Выставки вооружения и военной техники планируется провести в период с 22 по 28 августа на 9 выставочных площадках, которые будут развернуты в 4-х населенных пунктах Дальневосточного федерального округа.

В течение всего периода проведения форума «Армия-2021» для гостей мероприятия будут организованы экскурсии на корабли и суда ТОФ, в том числе на новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев», противодиверсионный катер проекта «Грачонок», современные водолазные и гидрографические катера. Состоится показ практической работы подводного телеуправляемого аппарата «Марлин», образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.

Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей», который будет выставлен в акватории Авачинской бухты.

На площадках военно-технического форума в краевом центре будет выставлено 17 образцов вооружения, военной и специальной техники Береговых войск. Посетителям будут продемонстрированы танк Т-80БВ, БТР-82А, ПУ БРК «Бастион» и «Бал», ПУ ЗРК «С-400» и ЗРАК «Панцирь-С», а также образцы автомобильной техники и экипировки времен Великой Отечественной войны.

В рамках конкурса «Кулибин-2021-технология прорыва» школьниками, студентами Камчатского государственного технического университета и военнослужащими ОКВС будет развернута площадка выставки достижений в робототехнике.

В рамках научно-деловой программы форума «Армия-2021» пройдёт заседание «круглого стола» по теме «Искусственный интеллект-технология 21 века» с участием научных сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высших учебных заведений Камчатского края и представителей ОАО «СВРЦ».

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