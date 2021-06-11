11.06.2021 (08:15)

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступит в Москве в концерте, посвящённом 80-летию начала Великой Отечественной войны

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (ЧФ) завершает подготовку к участию в концерте-реквиеме «Тот самый длинный день в году», посвящённом 80-летию начала Великой Отечественной войны, который пройдёт в Москве.

После возвращения из Москвы артисты флотского Ансамбля выступят в Севастополе, в программу которого войдут композиции, подготовленные к концерту-реквиему, а также вокальные и танцевальные номера, посвящённое беспримерному подвигу советского народа войне, с которыми ансамбль выступал в мае на VII Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей Вооруженных Сил, прошедшему под девизом «Поклонимся великим тем годам».

В программу севастопольского концерта будут включены песни военных лет и современные вокальные произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, а также хореографические композиции и музыкально-хореографическая интродукция «От героев былых времён...».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице