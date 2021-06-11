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11.06.2021 (07:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели урок мужества для юнармейцев на тему: «День России».

В ходе урока юнармейцам рассказали об истории образования государственного праздника Российской Федерации, а также о государственных символах Российской Федерации.

С целью патриотического воспитания юнармейцев, военнослужащие ОГРВ ПРРМ организуют различные уроки мужества, занятия и экскурсии, приуроченные государственным праздникам и дням воинской славы Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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