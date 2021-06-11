11.06.2021 (07:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.
В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели урок мужества для юнармейцев на тему: «День России».
В ходе урока юнармейцам рассказали об истории образования государственного праздника Российской Федерации, а также о государственных символах Российской Федерации.
С целью патриотического воспитания юнармейцев, военнослужащие ОГРВ ПРРМ организуют различные уроки мужества, занятия и экскурсии, приуроченные государственным праздникам и дням воинской славы Российской Федерации.
Новости по теме:
Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит классические произведения для жителей Тамбовской области
В общевойсковой армии ЗВО прошло учение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от отравляющих веществ
Метки: