11.06.2021 (07:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели урок мужества для юнармейцев на тему: «День России».

В ходе урока юнармейцам рассказали об истории образования государственного праздника Российской Федерации, а также о государственных символах Российской Федерации.

С целью патриотического воспитания юнармейцев, военнослужащие ОГРВ ПРРМ организуют различные уроки мужества, занятия и экскурсии, приуроченные государственным праздникам и дням воинской славы Российской Федерации.

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