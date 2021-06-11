11.06.2021 (07:00)

В Красноярском крае завершился второй этап совместного учения подразделений спецназа России и Узбекистана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Красноярском крае завершился второй этап совместного учения подразделений спецназа России и Узбекистана

В горах Западного Саяна в Красноярском крае завершился второй этап совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) и Республики Узбекистан.

По условиям этапа учения военнослужащим предстояло скрытно выдвинуться в назначенный район, организовать базовый лагерь в тылу условного противника и осуществить подготовку к диверсионно-разведывательным действиям. Чтобы остаться незамеченными, военнослужащие для питания использовали флору и фауну горной сибирской тайги, поиск источников и создание запасов воды, ее обеззараживание. Военнослужащие освоили ловлю диких животных и птиц с помощью капканов и силков, узнали об основных типах съедобных растений, пресмыкающихся и насекомых.

В завершение второго этапа военнослужащие совместно отработали порядок действий в базовом лагере на случай его обнаружения противником, обеспечили прикрытие отхода групп специального назначения и сбор в назначенной точке.

Совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан проводится на базе Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.

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