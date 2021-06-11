11.06.2021 (06:30)
Минно-тральные корабли ТОФ в Японском море отработали прорыв минных заграждений с использованием шнуровых зарядов
Учения по постановке минных заграждений и проделыванию в них проходов для безопасного плавания провели корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.
В ходе практических действий малый противолодочный корабль МПК-221, осуществил постановку учебного минного заграждения на маршруте возможных действий сил условного противника вблизи главной базы ТОФ.
В свою очередь, корабельная тральная группа Тихоокеанского флота в составе базовых тральщиков БТ-100, БТ-114 и БТ-132, действуя по своим задачам в заливе Петра Великого, провела учение по поиску минных полей и их обезвреживанию.
Базовые тральщики обнаружили минное заграждение из донных мин и определили его границы. С целью обеспечения безопасного развёртывания сил в море для проделывания прохода в заминированном участке были применены шнуровые заряды. Двигаясь в строю фронта минно-тральные корабли уложили заряды в указанных координатах и произвели их подрыв, проделав в минном поле проход шириной около 100 метров.
Также тактическая группа тральщиков отработала задачи по организации противовоздушной обороны отряда на переходе морем.