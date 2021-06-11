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11.06.2021 (06:00)

На МВТФ «Армия – 2021» военнослужащие ВВО представят новейшие разработки для борьбы с беспилотниками

На международном военно – техническом форуме «Армия – 2021» в рамках выставки инновационных достижений форума специалисты Восточного военного округа (ВВО) представят общественности индивидуальные носимые комплексы подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов.

Разработка предназначена для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами и сигналов спутниковых навигационных систем.

Кроме того, на форуме будет представлена насыщенная программа, где в первой половине дня состоятся статический показ техники, а затем  спланирован ряд динамических показов возможностей вооружения и техники.

Как сообщалось ранее, VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдёт в конце августа. Эти мероприятия всегда вызывают большой интерес у посетителей площадок проведения форума.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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