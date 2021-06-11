11.06.2021 (05:30)

Плавающий двухзвенный снегоболотоход представят военнослужащие ВВО на форуме «АРМИЯ-2021» в Забайкалье

На предстоящем военно-техническом форуме «Армия-2021» в Чите, на экспозиции вооружения и военной техники будет представлен новейший гусеничный плавающий снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут». Не так давно целая партия двухзвенных вездеходов поступила на вооружение подразделения технического обеспечения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.

ГАЗ-3344-20 «Алеут» оснащен дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля. Гости форума смогут подробно ознакомится с этим образцом техники на одной из экспозиций в рамках статического показа техники.

Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего вездехода высокой проходимости, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

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