10.06.2021 (10:00)

Более 7 тысяч военнослужащих и жителей города Белогорск посетили экспозиции специального тематического поезда

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) и жители города Белогорска Амурской области поселили вагоны тематического поезда Министерства обороны России «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

Жители города встретили своих гостей традиционными хлебом и солью.

Торжественный митинг по случаю прибытия поезда открыли командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал – майор Александр Санчик, руководитель акции полковник Игорь Сокол, а также представители городской администрации.

В день работы агитационного поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», около 20 молодых ребят, из разных школ города Белогорска, вступили в ряды юнармии, получив значки и удостоверения юнармейца из рук генерала- майора Александра Санчика.

Во время работы выставки, военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, жители города Белогорска и Белогорского района осмотрели экспозиции поезда, которые рассказывают об истории и современности, успехах и достижениях нашей страны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

На привокзальной площади жителям и гостям города были представлены современные образцы вооружения и военной техники. Также были показаны восстановленные в этом году образцы техники периода Великой Отечественной войны, гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и мотоцикл МВ650М1, принявшие участие в параде войск Белогорского гарнизона в честь Дня Победы 9 мая.

В тематическом вагоне «Дорога памяти» каждый желающий смог найти информацию, а также загрузить данные о своих родственниках защищавших нашу Родину в 1941 – 1945 годах.

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