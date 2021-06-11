11.06.2021 (05:00)

Российские миротворцы посетили открытый урок русского языка в средней школе города Аскеран

Военнослужащие миротворческого контингента были приглашены в средние школы города Аскеран Нагорного Карабаха на открытые уроки русского языка.

В ходе занятий ученики для гостей читали произведения русских поэтов и писателей. В свою очередь миротворцы рассказали об истории происхождения русского языка и литературы.

Помимо этого, российские военнослужащие объяснили значение слов «миротворец» и «мир». А также рассказали детям о том, какие задачи выполняют миротворцы в зоне Нагорного Карабаха.

«В нашей школе ученики изучают русский язык со 2 по 12 класс, многие из них выбирают его сдавать на выпускных экзаменах. С появлением российских военнослужащих дети стали проявлять больший интерес к изучению языка» - сообщила учитель русского и литературы Лиана Карапетян.

В конце урока военнослужащие довели детям требования безопасности в повседневной деятельности перед предстоящими каникулами, а также о способах оказания первой медицинской помощи.

За время выполнения миротворческих задач на территории Нагорного Карабаха российские военнослужащие более 50 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч. В общей сложности в этих мероприятиях приняло участие более 4600 школьников и студентов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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