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11.06.2021 (03:00)

В рамках подготовки к проведению тактического учения «Славянское братство-2021» прошли первые занятия с десантированием из вертолетов МИ-8 АМТШ «Терминатор»

В рамках подготовки совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство-2021» военнослужащие подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии и отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь отработали десантирование личного состава на управляемых парашютных системах типа «Крыло» и десантирование беспарашютным способом на канатах из вертолетов    Ми-8 АМТШ «Терминатор».

Перед практическим десантированием военнослужащие из России, Белоруссии    и Сербии прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса (ВДК) гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Десантирование военнослужащих на парашютных системах специального назначения проводилось на полигоне «Раевский» с высоты 2000 метров. Беспарашютное десантирование на площадку отрабатывалось с высоты 25 метров на специальных канатах из положения зависания в воздухе по пять военнослужащих одновременно.

После десантирования военнослужащие отрабатывали порядок организации обороны района высадки подразделений.

Военнослужащие сводного подразделения до начала активной фазы проведут слаживание совместного подразделения в ходе тренировок для последующей отработки практических действий в составе многонациональной тактической группы.

СПРАВОЧНО:

Активная фаза совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство-2021» пройдет в период с 16 по 18 июня текущего года на полигоне Раевский под Новороссийском.

Всего в учении принимает участие около 100 военнослужащих подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии, около 300 военнослужащих отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и около 60 единиц штатной военной техники, а также более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Международные учения
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