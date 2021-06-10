10.06.2021 (22:50)

Команда ВС РФ – лидер общего зачета после первого соревновательного дня на региональном чемпионате CISM по международному военному пятиборью

Накануне в рамках регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по международному военному пятиборью, который проходит в эти дни в Москве, прошли соревнования в двух дисциплинах – стрельбе из малокалиберной винтовки на расстоянии 50 м и плавание на дистанции 50 м с препятствиями.

Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации уверенно лидирует в общекомандном зачете после двух видов соревновательной программы – стрельбы и плавания. На счету спортсменов российской команды на данный момент 8 705 баллов. На втором месте пока идут представители Беларуси, набравшие 8 163 баллов. Третий результат у сирийских спортсменов – 7 656,3 балла.

По итогам двух дисциплин в личном зачете у мужчин на региональном чемпионате CISM лидирует капитан Алексей Свечников. На его счету 2205, 3 очков. На втором месте пока расположился лейтенант Игорь Замотаев – 2198,8 баллов. Замыкает тройку лидеров еще один представитель ЦСКА, капитан Сергей Алпатов. На данный момент в его активе 2167,6 баллов.

Среди женщин ведущие позиции делят между собой спортсменки армейского Клуба: старший прапорщик Ирина Свечникова – 2185,3 очков. На второй строчке протокола пока располагается прапорщик Анастасия Конопко (2135,1). Третьей идет капитан Людмила Егорова – 2130,9 баллов.

Впереди пятиборцев ждут полоса препятствий, метание гранат и кросс.

Соревнования завершатся завтра, 11 июня.

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