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11.06.2021 (05:00)

В Иркутской области завершилось первое учение РВСН в летнем периоде обучения

В Иркутской области завершилось учение РВСН, в котором были задействованы более 2 тысяч военнослужащих и около 200 единиц техники.

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения отработали вопросы вывода подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В ходе учения отрабатывались задачи и вводные, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям (ДРФ), выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного воздействия и интенсивных действий ДРФ в районах дислокации войск.

В учении применялась широкая линейка образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты, среди которых машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и авторазливочная станция АРС-14КМ. Для поиска и борьбы с ДРФ применялись комплексы с БпЛА.

Среди основных целей первого учения было повышение выучки личного состава.

В летнем периоде обучения в РВСН будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений с воинскими частями обеспечения и охраны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска
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