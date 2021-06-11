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11.06.2021 (02:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошли сборы со старшинами подразделений

В Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации прошли сборы со старшинами подразделений и войсковых частей.

Главная цель сборов - повышение профессиональной подготовки старшин в вопросах организации и улучшения бытовых условий военнослужащих, а также качественного выполнения своих должностных обязанностей и повышения личного профессионального качества.

На начальной стадии сбора состоялся строевой смотр, в ходе которого особое внимание было уделено к знанию требований и правилам ношения военной формы одежды.

Для наглядного проведения мероприятия было развёрнуто 10 учебных точек, на которых были рассмотрены вопросы организация и ведения ротного хозяйства, питание военнослужащих, организация и ведение учёта документации, порядок банно-прачечного обслуживания, доведение норм довольствия военнослужащих, выполнение требований противопожарной безопасности, сдача нормативов по физической и огневой подготовке, а так же других важные служебные вопросы старшинского состава.

Особое внимание было уделено вопросам организации работы по встрече и приёму молодого пополнения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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