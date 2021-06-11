11.06.2021 (01:00)

В Саратовской области прошли занятия по безопасности дорожного движения с военнослужащими дальней авиации

В Саратовкой области с военнослужащими дальней авиации провели лекционные занятия на тему организации дорожного движения.

В автомобильных парках были проведены смотры автомобильной и специальной техники, организованы занятия с владельцами личного автотранспорта.

Для наглядной демонстрации военнослужащим были показаны фильмы по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжелых грузов, личного состава, а также особенностям управления личным транспортом.

"На данных занятиях с военнослужащими произвели разбор наиболее часто встречающихся правонарушений, повышенное внимание было обращено на порядок движения в населенных пунктах и районах расположения детских садов и школ. Подобные мероприятия позволяют наглядно показать примеры последствий несоблюдения правил дорожного движения", - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин.

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