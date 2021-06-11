11.06.2021 (00:00)
Министр обороны России поздравил выпускников военных вузов с завершением обучения
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
выпускникам высших военно-учебных заведений
Министерства обороны Российской Федерации
и военных учебных центров
при федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования 2021 года
Товарищи офицеры!
Сегодня в жизни каждого из вас незабываемый день — завершено обучение в военном вузе.
За годы учебы, проявив настойчивость и целеустремленность, вы приобрели надежный багаж знаний и навыки мастерства, необходимые для решения задач по обеспечению военной безопасности и обороноспособности государства.
Уверен, что в условиях появления новых вызовов и угроз полученные компетенции управленческой, эксплуатационной и других видов деятельности позволят вам образцово выполнять свои служебные обязанности, быть для подчиненных примером верности воинскому долгу и присяге.
Благодарю профессорско-преподавательский состав, командиров и наставников — всех, кто не только передавал практический опыт, но и вкладывал душу и сердце в вашу подготовку.
Поздравляю ваших родных и близких, которые должны гордиться вами — своими защитниками.
Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья и благополучия, скорейшего становления в должности, карьерного роста и успехов в ратном труде на благо Отчизны!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу