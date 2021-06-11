11.06.2021 (00:00)

Министр обороны России поздравил выпускников военных вузов с завершением обучения

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

выпускникам высших военно-учебных заведений

Министерства обороны Российской Федерации

и военных учебных центров

при федеральных государственных образовательных организациях

высшего образования 2021 года

Товарищи офицеры!

Сегодня в жизни каждого из вас незабываемый день — завершено обучение в военном вузе.

За годы учебы, проявив настойчивость и целеустремленность, вы приобрели надежный багаж знаний и навыки мастерства, необходимые для решения задач по обеспечению военной безопасности и обороноспособности государства.

Уверен, что в условиях появления новых вызовов и угроз полученные компетенции управленческой, эксплуатационной и других видов деятельности позволят вам образцово выполнять свои служебные обязанности, быть для подчиненных примером верности воинскому долгу и присяге.

Благодарю профессорско-преподавательский состав, командиров и наставников — всех, кто не только передавал практический опыт, но и вкладывал душу и сердце в вашу подготовку.

Поздравляю ваших родных и близких, которые должны гордиться вами — своими защитниками.

Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья и благополучия, скорейшего становления в должности, карьерного роста и успехов в ратном труде на благо Отчизны!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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