11.06.2021 (00:00)

Минобороны России запускает мультимедийный раздел, посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР

Минобороны России в рамках проектах «Без срока давности» запускает мультимедийный раздел «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР.

Летом 1944 года Красная Армия приступила к освобождению Литовской ССР от немецко-фашистской оккупации. Здесь советские воины встретили глубокоэшелонированную оборону и ожесточенное сопротивление немецких войск, пытавшихся не допустить их выхода к границам Восточной Пруссии. Несмотря на это в ходе ряда наступательных операций Красная Армия в кровопролитных боях освободила республику.

Безвозвратные потери советских войск в боях за освобождение территории Литовской ССР составили 137 тыс. 200 человек. Однако похоронено на этих землях еще больше красноармейцев: кроме погибших в 1944 году, здесь покоятся останки десятков тысяч советских военнопленных, а также красноармейцев, погибших в тяжелейших оборонительных боях лета 1941 года. Всего в настоящее время в Литве сохранилось 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны.

С середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям. С декабря 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной Армии. Таким образом власти страны стремятся к полному разрушению памятников советским солдатам и офицерам, что, в свою очередь, становится предлогом для переноса и даже вывоза захоронений. Литовская сторона пытается вычеркнуть из истории страны собственных героев – литовцев, героически сражавшихся с немецко-фашистскими оккупантами в рядах Красной Армии и погибших здесь: всё чаще на кладбищах страны возвышаются мемориалы националистам – кровавым пособникам гитлеровцев, затмевая своими размерами и ухоженностью медленно, но верно разрушающиеся памятники и монументы павшим за литовскую землю красноармейцам.

Минобороны России в целях противодействия фальсификациям истории и сохранения памяти о мужестве и героизме воинов Красной Армии, павших в ожесточённых боях за свободу Литовской ССР, публикует в рамках проекта «Без срока давности» новый мультимедийный раздел. В нем обнародованы исторические материалы из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, свидетельствующие о кровопролитных боях по освобождению республики и героях-освободителях, а также фотосвидетельства мелкой литовской «войны» с великим прошлым.

Открывают раздел фотографии и учетная карточка воинского захоронения, расположенного в населенном пункте Жалёйи. Здесь, на кладбище советских воинов, похоронены 1 157 воинов 11-й гвардейской армии, погибших в августе 1944 года. Представленные материалы свидетельствуют, что здешние мемориалы нуждается в восстановлении надписей, в ремонте ограждения, в выравнивании бордюров и бетонных плиток, в очистке основного памятника. Однако литовская сторона не дает разрешения на проведение ремонтно-восстановительных работ.

Примечательна и символична история одного из погребенных здесь советских офицеров. Летчик 115-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии лейтенант Леонид Кривошеин воевал в составе эскадрильи «Советская Литва». Это подразделение было создано на средства, собранные самими литовцами, что подтверждает опубликованный приказ личному составу 146-го истребительного авиационного полка (прежнее название части) от 20 февраля 1943 года: «Сего числа личный состав 146 истребительного авиаполка принимает большой подарок от народов Советской Литвы – самолеты, построенные на средства, собранные народом Литовской Советской Социалистической Республики». В этом документе командир полка заверяет правительство Литовской ССР, что личный состав «приложит все силы и умения к тому, чтобы на самолетах «Советская Литва» как можно больше сбить немецких хищников в воздухе и громить живую силу и технику врага на земле».

В ходе освобождения Литовской ССР значительных успехов Красная Армия добилась в результате фронтовой Шауляйской наступательной операции (5–31 июля 1944 года). Войска 1-го Прибалтийского фронта продвинулись здесь от 100 до 400 километров, освободив от оккупации огромную территорию страны, в том числе крупный железнодорожный узел – город Шауляй.

В разделе представлены фотографии расположенного в центре этого города мемориала советским воинам, который в начале декабря 2019 года был снесен. Памятник был установлен в том месте, куда после окончания Великой Отечественной войны перезахоронили останки более 50 советских солдат. Против его сноса выступали представители ветеранских организаций и посольство России в Литве, однако власти к ним не прислушались.

Опубликованная учетная карточка захоронения свидетельствует о том, что «в центре города Шауляй, у костела, захоронены 53 советских воина, погибшие в 1944 году. Памятники: генерал-майору Помошникову А.И. и Героям Советского Союза Аверину Н.С., Евграфову С.П., Лысенко Ф.К».

В мультимедийном разделе приведен список погребенных и наградные документы с описанием их героических и самоотверженных подвигов. Так, в наградном листе на командира артиллерийского полка подполковника Садофия Евграфова о присвоении ему посмертно звания Героя Советского Союза рассказано что он, лично находясь на наблюдательном пункте, вызвал огонь артиллерии на себя, когда к нему вплотную подошли немецкие танки и пехота. Так что в этом бою населенный пункт «…Круопяй (в 30 километрах к северу от Шяуляя – прим. ред) был удержан нашими частями благодаря личному мужеству и отваге подполковника Евграфова». Противник был рассеян, Садофий Евграфов тогда остался цел. Он героически погиб от вражеского снаряда в одном из следующих боев, когда так же был на наблюдательном пункте.

Другой похороненный в Шауляе советский воин – заместитель командира батальона по политической части гвардии капитан Петр Безъязычный – был посмертно представлен к ордену Отечественной войны I степени. Как значится в опубликованном в разделе наградном документе, политрук умело вдохновлял своих бойцов на победу: «Отражая контратаки противника, тов. Безъязычный в дни самых жарких схваток все время находился в боевых порядках подразделений, организовывал личный состав, давал свои указания о принятии мер к удержанию рубежа обороны, воодушевлял своих подчиненных на стойкость, на подвиги. 19.8 батальон отразил до 8 контратак, следовавших одна за другой и нанес врагу большой урон в живой силе и технике». Эти строки также свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении противника, что подтверждается и опубликованными оперативными документами.

Так, в журнале боевых действий 267-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта говорится, что противостоящий войскам Красной Армии фашистский гарнизон города имел приказ «во чтобы то ни стало удержать за собой Шауляй». Выполнить эту задачу фашистам не позволили пехотинцы 267-й стрелковой: «… части дивизии к 1:00 28.7 овладели узлом шоссейных и железных дорог, важным опорным пунктом немцев на подступах к побережью Балтийского моря – г. Шауляй. Полностью очистили от противника, и захватив при этом много пленных и трофеи».

Одной из важнейших и самых кровопролитных операций, проведенных советскими войсками при освобождении Литвы, стала Каунасская наступательная операция (28 июля – 28 августа 1944 года), в ходе которой Красная Армия овладела мощным укрепленном районом противника – городом-крепостью Каунас (Ковно). Её старинные мощные бастионы были со всей хваленой «арийской» тщательностью подготовлены к длительной обороне, но не смогли сдержать натиска красноармейских частей…

Сегодня в Каунасе находятся несколько советских братских могил, одна из которых расположена в районе Аукштейн Шанчай. Как свидетельствуют представленные в разделе фотографии, мемориал, в течение нескольких последних лет не получающий надлежащего ухода, разрушается. Так, над скульптурой «Воину-освободителю» был совершен акт вандализма: неизвестные спилили навершие знамени. Другая скульптура «Скорбящая мать» постепенно разрушается, требуется срочный ремонт с переоблицовкой гранитных плит. А рядом, в непосредственной близости от гибнущих советских памятников, местными властями был установлен качественно выполненный монумент, посвященный «жертвам советской оккупации», за которым осуществляется регулярный полноценный уход.

В опубликованной учетной карточке советского воинского захоронения сказано: «На месте ожесточенных боев в июле 1944 года в районе Аукштейн Шанчай города Каунаса на воинском кладбище похоронено 5056 воинов 5-й армии. Здесь могилы 15 Героев Советского Союза: капитана В.Зайцева, капитана И. Луева, капитана К. Ягудина, рядового И. Шишмакова, мл. сержанта Д. Горбунова, старшины А. Пшеничко, полковника С. Нестерова, майора В. Кондакова, мл. лейтенанта В. Петрова, майора Н. Вакарина, капитана И. Снитко, майора Н. Калашникова и подпольщиков: Ю. Алексониса, Г. Борисаса, А. Чапониса».

Эти 15 воинов Красной Армии и литовских партизаны-подпольщиков были погребены в северно-западной части кладбища в Пантеоне героев. Посетители раздела могут ознакомиться с их многочисленными подвигами из опубликованных наградных материалов. Среди них есть те, кто получил Золотую звезду Героя за бои непосредственно в Каунасе. Например, в наградном листе на рядового Илью Шишмакова подробно рассказан один из эпизодов штурма города-крепости: «Рядовой Шишмаков на подступах к г. Каунас выдвинулся впереди боевых порядков роты. Немцы открыли ураганный огонь. Рота залегла, но отважный боец полз вперед. Маскируясь в траве, он прокрался в расположение вражеских окопов и в упор расстрелял из своего автомата пулеметный расчет противника. Захватив пулемет, Шишмаков открыл из него огонь по гитлеровцам, истребив свыше 30 солдат. В стане врага началась паника, но пулемет вскоре умолк: кончились патроны. Сам Шишмаков был ранен. Немцы опомнились, завидев советского пулеметчика, они бросились на него. Тогда Шишмаков вскинул автомат и преградил путь гитлеровцам. Тем временем рота поднялась в атаку и успешно овладела немецкой траншеей».

В наградном листе на командира стрелковой роты старшего лейтенанта Изота Вакарина описано несколько эпизодов из его геройского боевого пути. Документ свидетельствует, что советский офицер всегда стоял насмерть: «… немцы силою до роты пошли в контратаку и, пользуясь численным превосходством, окружили тов. Вакарина с группой бойцов в 7 человек. Боеприпасы были на исходе, но, несмотря на это, он решил вступить в неравный бой. Пьяные фашисты шли во весь рост и кричали «Рус сдавайся!», но тов. Вакарин с возгласом «Большевики не сдаются!» метким броском гранаты и очередью из автомата уничтожил окруживших его врагов». Мужество и решимость старшего лейтенанта буквально поднимали бойцов в атаку под ураганным огнем противника: «Во время пятой контратаки гитлеровцы подошли к позициям, занимаемым бойцами Вакарина на 80-100 метров. Осколком снаряда тов. Вакарин был ранен в спину, но, видя, что наступил критический момент, он, напрягая все свои силы, поднялся во весь рост и с криком: «Демидовцы! Ни шагу назад! Вперед! За Мной!» поднял всех и решительным ударом опрокинул озверелых фашистов».

Кроме наградных материалов о героических подвигах красноармейцев в разделе приводятся донесения и журналы боевых действий частей 3-го Белорусского фронта, штурмовавших Каунас. Эти оперативные документы указывают на тяжелую боевую обстановку, в которой наступали советские войска. «Подвижные отряды прикрытия противника действовали методом засад на лесных дорогах и просеках» – говорится в журнале боевых действий войск 5-й ударной армии 3-го Белорусского фронта.

Документы повествуют, как войска Красной Армии освобождали Каунас. Например, центр города, между рекой Неманом и его притоком Вилия, был освобожден бойцами 72-го стрелкового Ковенского (это почетное наименование присвоено за освобождение Каунаса) корпуса. «Части корпуса ведя упорные наступательные бои, выполняя прежнюю задачу, сбив с промежуточного рубежа оборону противника на ближних подступах к Каунас, развивая наступление и преследуя противника в западном направлении 63 СД (стрелковая дивизия – прим. ред.) в 9:00 31.7. овладела городом Каунас» – отмечено в журнале боевых действий воинского формирования. На следующий день, когда 277-я стрелковая дивизия корпуса форсировала Вилию, состоялись последние бои за город: «277 СД своими частями очистила северо-западную окраину гор. Каунас».

Одновременно с другого направления город штурмовали части 65-го стрелкового Ковенского корпуса 3-го Белорусского фронта, что отмечается в записях журнала боевых действий данного воинского формирования: «Корпус 97, 144 и 371 стрелковыми дивизиями к исходу 31.7, преодолевая сопротивления разрозненных групп противника и отражая контратаки, вышли к восточной и юго-восточной окраине гор. Каунас. Сбив противника с оборонительного рубежа на окраинах города части 97 и 371 стрелковых дивизий в 6:00 1.8.44г. вступили город Каунас. К исходу дня город был очищен от противника».

Освобождение Каунаса и форсирование Немана были начальным этапом Каунасской наступательной операции. Дальнейшим ее развитием планировалось достичь границ Восточной Пруссии, чтобы подготовить условия для разгрома противника на его территории. Пытаясь сдержать мощный натиск Красной Армии, гитлеровцы оказывали здесь самое яростное сопротивление.

Это подтверждает опубликованный журнал боевых действий 33-й армии 3-го Белорусского фронта, действовавшей в этом направлении: «Войска армии, отражая контратаки противника и преодолевая его упорное сопротивление, в течение дня овладели несколькими населенными пунктами, продвинулись вперед» – эта запись датирована 1 августа 1944 года. Далее отмечено: «С 10:00 362 сд отбила семь контратак противника – до роты пехоты при поддержке 2-3 танков каждая».

На следующий день противник продолжал атаковать, однако «маневру врага была противопоставлена подвижность наших войск. К исходу дня все контратаки противника, предпринятые им на правом фланге против частей 62 ск (стрелкового корпуса – прим. ред.) были отбиты. Причем большую роль в отражении контратак противника сыграла наша штурмовая авиация». 4 августа напор со стороны гитлеровцев усилился: «… войска 62 стрелкового корпуса в течение дня отбили 6 контратак противника силою от двух рот до полка пехоты при поддержке 7-20 танков каждая». А уже 9 августа противник «… перешел в контрнаступление, введя в бой до 100 танков и свыше двух полков пехоты».

Несмотря на беспрерывные контратаки противника, советские войска выполнили поставленную задачу и освободили много населенных пунктов. На месте боев этой операции и ряда других остались братские могилы. Учетные карточки этих захоронений, фотографии их мемориалов, наградные документы на похороненных здесь бойцов и командиров опубликованы в разделе.

Литовская сторона не только не согласовывает ремонтно-восстановительные работы, закрывает глаза на проявления вандализма, но и противодействуют любой мемориальной работе на территории республики. Характерным примером подобного препятствования служит мемориал, расположенный на советском воинском захоронении в городе Кибартай Вилкавишкского района. Выгравированные по просьбе родных фамилии воинов, личности которых были недавно установлены, по указанию литовских властей загрунтованы и закрашены.

В учетной карточке братской могилы сказано, что «на кладбище советских воинов в Кибартай похоронено 2 280 воинов 5-й армии, погибших в октябре 1944 года в городе и его окрестностях». Из всех погребенных удалось установить имена только 264 бойцов и командиров. Среди них – пять пограничников, погибших 22 июня 1941 года, и три Героя Советского Союза, наградные материалы на которых опубликованы в разделе.

Так, в наградном листе на командира танкового батальона старшего лейтенанта Михаила Батракова о присвоении ему звания Героя Советского Союза отмечено: «Своими действиями танковая рота старшего лейтенанта Батракова обеспечила прорыв немецкой обороны и дальнейшее успешное продвижение наших танков и пехоты по овладению г. Каунас (Ковно)». Как следует из описания подвига, во время боев на подступах к городу-крепости его рота в составе 6 танков Т-34 попала в танковое окружение. «Противник начал фланговые атаки по 10 танков с каждой стороны. Потеряв половину танков, немцы откатились назад. Потом через 20-30 минут последовала одна за другой еще три яростные танковые атаки противника, и каждый раз немцы были вынуждены отходить с большими потерями. В последних атаках немцы потеряли еще 8 танков. После этого тов. Батраков встал в рост в башне своего танка для лучшего руководства, вывел свой танк в первые ряды сражающихся и повел роту в решительную контратаку на врага».

Отношение сегодняшних литовских властей к своей истории и героям (к примеру, литовским подпольщикам и эскадрилье «Советская Литва») как нельзя лучше характеризует нынешнюю политику в стране – в угоду политической конъюнктуре уничтожать и предавать забвению память о героическом прошлом собственного народа.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.



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