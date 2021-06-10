10.06.2021 (20:25)

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков в рамках проверки организации учебного процесса в летнем периоде обучения проинспектировал Тульское гвардейское соединение ВДВ

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал ход развертывания учебного процесса в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении.

В рамках проверки были оценены практические действия личного состава от офицеров управления соединения до военнослужащих отдельных подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности с выводом техники из парков и совершении марша в район сосредоточения.

В районе сосредоточения командующий Воздушно-десантными войсками осмотрел места развертывания пунктов управления, выполнение мероприятий по разведке, маскировке и отработке учебно-боевых задач подчиненным личным составом.

Генерал-полковник Андрей Сердюков проверил организацию учебного процесса, объекты капитального строительства, социальной инфраструктуры, жилищно-казарменного фонда и объектов учебно-материальной базы гвардейского воздушно-десантного соединения.

В завершении своей рабочей поездки командующий Воздушно-десантными войсками уточнил задачи командованию по организации боевой учебы в летнем периоде обучения войск.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице