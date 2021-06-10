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10.06.2021 (20:05)

Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит классические произведения для жителей Тамбовской области

Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит классические произведения своего репертуара для жителей и гостей Тамбовской области в рамках фестиваля духовых оркестров.

IX Международный фестиваль духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова, основанный генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, военным дирижёром, композитором, народным артистом России, проходит в Тамбовской области. Мероприятие приурочено к празднованию Дня России, а в Тамбове и Рассказово – к дням города.

В Фестиваля принимают участие военные духовые оркестры. В их числе Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы старшего лейтенанта Никиты Игнатова.

Свою концертную программу Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы представит 11 июня в Рассказово на площади Киноконцертного зала «Смена». В концерте прозвучат произведения, одухотворяющие культуру и атмосферу города Санкт-Петербурга и Военно-Морского флота.

11 июня 2021 года в 19:00 на площади Музыки в Тамбове пройдет заключительный гала-концерт, где выступят все участники IX Международного фестиваля духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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