10.06.2021 (20:00)

В Бологовское ракетное соединение поступила специальная техника РХБ защиты для мобильных ракетных комплексов

В Бологовское ракетное соединение (Тверская область) поступили новейшие универсальные тепловые машины УТМ-80М. Ранее данные образцы специальной техники были поставлены в Тагильское (Свердловская область) и Новосибирское ракетные соединения.

В перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжаются поступления новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Современные машины, среди которых РХМ-6, АРС-14КМ и первые образцы УТМ-80М и КРПП-2, позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, включая автономные пусковые установки.

Всего в РВСН поступило уже более 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты. Причем половина из них поставлена в войска за последние три года.

Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку более пяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Новосибирской области провели специальную обработку более 80 единиц техники, в том числе автономных пусковых установок ПГРК.

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора над крупногабаритной военной техникой или вдоль обрабатываемого объекта.

УТМ-80М доказала свою эффективность в ходе масштабных учений РВСН в Новосибирской области, и позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

В 2021 году универсальная тепловая машина УТМ-80М будет поставлена в Тейковское ракетное соединение (Ивановская область).

Также поступила и продолжает поступать специальная техники войск РХБ защиты, в том числе новейшие контрольно-распределительные подвижные пункты КРПП-2, разведывательные химические машины РХМ-6, специальные машины УАЗ-рхб на базе автомобиля УАЗ «Патриот» и авторазливочные станции АРС-14КМ.

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