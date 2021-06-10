10.06.2021 (18:20)

В Баренцевом море разнородные силы Северного флота отразили массированную воздушную атаку условного противника

В рамках двухстороннего зачетного тактического учения разнородных сил Северного флота, которое стартовало в понедельник в Баренцевом море, корабельные группировки отразили массированную воздушную атаку и поразили восемь крылатых ракет условного противника.

Учение проходило в несколько этапов. На первом этапе стояла задача взять на сопровождение высокоскоростные воздушные цели, идущие курсом на корабельную ударную группу, в составе которой действовали тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Воздушные цели обозначала пара фронтовых бомбардировщиков Су-24 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

На следующем этапе боевым расчётам ракетно-артиллерийских боевых частей ракетных крейсеров необходимо было поразить крылатые ракеты, идущие курсом на корабельную группу. Это один из сложнейших практических эпизодов боевой учебы экипажей надводных кораблей в плане организации противовоздушной обороны корабельной группы с применением боевого артиллерийского и зенитного вооружения по фактическим целям. В качестве последних выступили имитаторы воздушных целей – малоразмерные твердотопливные ракеты «Саман».

Стрельбу этими ракетами по корабельной ударной группе выполнили малый ракетный корабль «Рассвет» и малый противолодочный корабль «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил. Всего в направлении группы было запущено восемь ракет-мишеней, которые были успешно поражены артиллерийскими комплексами АК-130 и АК-630 и зенитными ракетными комплексами «Кинжал» и «Оса-МА» ракетных крейсеров.

Практическую стрельбу по поражению воздушных целей также выполнила корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск». Экипажи противолодочных кораблей выполняли стрельбу зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и АК-630 по воздушной цели – светящейся авиабомбе, поставленной противолодочным самолётом Ил-38. Данное боевое упражнение тоже было выполнено успешно.

В ближайшее время силы Северного флота, участвующие в учении по защите арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений, выполнят ряд зачётных мероприятий по противолодочной обороне.

В настоящее время в рамках двухстороннего зачетного тактического учения разнородных сил Северного флота, которое проходит под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, задействованы более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов.

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