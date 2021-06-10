10.06.2021 (18:00)

Во Владивостоке завершился всеармейский этап конкурса «Морской десант–2021»

В соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым, в рамках подготовки к международному этапу конкурса «Морской десант-2021» на полигоне Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялся всеармейский этап по полевой выучке подразделений морской пехоты.

В ходе третьего этапа конкурса «Эстафета» на маршруте протяженностью 9 км, в том числе с водными участками, команды продемонстрировали свое умения в управлении современными образцами военной техники и ее возможности в экстремальных условиях. На протяжении всей дистанции участники преодолевали препятствия и выполняли стрельбу по целям на воде из вооружения бронетранспортеров.

Наилучший результат на этапе «Эстафета» показала команда Тихоокеанского флота, которая по итогам всех трех соревновательных дисциплин всеармейского конкурса «Морской десант-2021» завоевала в упорной борьбе первое место.

Справочно:

Главное командование Военно-Морского Флота России является организатором международного конкурса «Морской десант» с 2015 года. Конкурс включает в себя три этапа. На первых двух участники преодолевают полосу препятствий и «тропу выживания», по результатам которых определяются лучшие отделения морской пехоты по показателям физической выносливости и огневой подготовки. В рамках третьего этапа «Эстафета» военнослужащие соревнуются в профессиональном мастерстве управления боевыми машинами.

В этом году в конкурсе приняло участие семь команд — Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Всего — более 200 военнослужащих.

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