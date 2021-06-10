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10.06.2021 (18:00)

Подразделение БЛА армейского корпуса Балтийского флота выполнили разведку местности на высоте более четырех километров

Подразделение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) армейского корпуса Балтийского флота в рамках единого дня специалиста провели разведку местности над учебным полигоном под городом Гусев Калининградской области на высоте более четырех километров.

Военнослужащие разведывательного батальона отработали ведение фото- и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника с применением БЛА в сложных гидрометеорологических условиях.

Полученная информация о местоположении войск и строений «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Военнослужащие отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в болотистых массивах.

В мероприятиях принимали участие около 80 военнослужащих отдельного разведывательного батальона армейского корпуса Балтийского флота, было задействовано пять комплексов с БЛА.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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