10.06.2021 (18:00)
Подразделение БЛА армейского корпуса Балтийского флота выполнили разведку местности на высоте более четырех километров
Подразделение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) армейского корпуса Балтийского флота в рамках единого дня специалиста провели разведку местности над учебным полигоном под городом Гусев Калининградской области на высоте более четырех километров.
Военнослужащие разведывательного батальона отработали ведение фото- и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника с применением БЛА в сложных гидрометеорологических условиях.
Полученная информация о местоположении войск и строений «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Военнослужащие отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в болотистых массивах.
В мероприятиях принимали участие около 80 военнослужащих отдельного разведывательного батальона армейского корпуса Балтийского флота, было задействовано пять комплексов с БЛА.