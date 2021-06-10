10.06.2021 (18:05)

На форуме «Армия-2021» обсудят стандартизацию оборонной продукции

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» будут выработаны новые подходы по улучшению системы стандартизации оборонной продукции, в том числе связанные с изменением нормативной-правовой базы.

Одно из мероприятий научно-деловой программы будет посвящено вопросам реализации положений и функций по стандартизации оборонной продукции федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, головными организациями по стандартизации с учетом обновлений руководящих документов на уровне Правительства Российской Федерации.

Предметом внимания экспертного и научного сообщества станут изменения закупочного законодательства, внесенные в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567. В частности, специалисты обсудят функционирование системы стандартизации оборонной продукции и особенности подготовки экспертов и экспертных организаций для проведения анализа проектов государственных военных стандартов. В ходе обсуждения затронут вопросы актуализации отраслевого фонда документов по стандартизации оборонной продукции и будут уточнены функций головных организаций.

Организатор мероприятия – Главное управление вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдут в период с 22 по 27 августа 2021 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Они будут проводится также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице