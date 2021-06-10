10.06.2021 (17:50)

Вертолетчики Балтийского флота в ходе учения отработали поиск и уничтожение подводных лодок противника

Экипажи корабельных противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации Балтийского флота в ходе учения отработали задачи по предназначению — поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводным лодкам условного противника.

Во время выполнения летных смен вертолетчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. После выполнения задач по слежению за целью экипажи вертолетов отработали тактическое применение комплексов противолодочного вооружения.

В качестве подводных лодок условного противника были задействованы дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», в настоящее время выполняющие задачи в море.

Кроме выполнения учебно-боевых упражнений, морские летчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, отработали полетные задания на слетанность экипажей для получения допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.

Полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Полетам морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано пять единиц авиационной техники.

Справочно:

Модернизированные вертолеты Ка-27М обладают высокими возможностями поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок и надводных кораблей, способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

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