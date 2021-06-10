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10.06.2021 (17:45)

Дизель-электрические подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» выполнили учебные задачи в Балтийском море

Дизель-электрические подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» выполнили учебные задачи с применением штатного вооружения в акватории Балтики.

Во время выхода в море экипажи подводных лодок, выполняя совместные учебные задачи, осуществили торпедные стрельбы и минные постановки в полигонах боевой подготовки Балтийского флота. Также были отработаны элементы противоминного обеспечения выхода подводных лодок из пункта базирования и уклонения от ответных ударов противника.

В соответствии с планом выхода в море экипажи новейших подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» приняли участие во внутрикорабельных учениях по различным видам подготовки: борьба за живучесть корабля, организация повседневной деятельности и навигация в надводном и подводном положении.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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