10.06.2021 (17:45)

Дизель-электрические подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» выполнили учебные задачи в Балтийском море

Дизель-электрические подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» выполнили учебные задачи с применением штатного вооружения в акватории Балтики.

Во время выхода в море экипажи подводных лодок, выполняя совместные учебные задачи, осуществили торпедные стрельбы и минные постановки в полигонах боевой подготовки Балтийского флота. Также были отработаны элементы противоминного обеспечения выхода подводных лодок из пункта базирования и уклонения от ответных ударов противника.

В соответствии с планом выхода в море экипажи новейших подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» приняли участие во внутрикорабельных учениях по различным видам подготовки: борьба за живучесть корабля, организация повседневной деятельности и навигация в надводном и подводном положении.

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