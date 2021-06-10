10.06.2021 (17:45)
Дизель-электрические подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» выполнили учебные задачи в Балтийском море
Дизель-электрические подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» выполнили учебные задачи с применением штатного вооружения в акватории Балтики.
Во время выхода в море экипажи подводных лодок, выполняя совместные учебные задачи, осуществили торпедные стрельбы и минные постановки в полигонах боевой подготовки Балтийского флота. Также были отработаны элементы противоминного обеспечения выхода подводных лодок из пункта базирования и уклонения от ответных ударов противника.
В соответствии с планом выхода в море экипажи новейших подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» приняли участие во внутрикорабельных учениях по различным видам подготовки: борьба за живучесть корабля, организация повседневной деятельности и навигация в надводном и подводном положении.