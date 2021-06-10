10.06.2021 (17:30)

В Иркутске завершился учебно-методический сбор с военными комендантами ЦВО

В Иркутске на базе военного учебного центра завершился сбор с военными комендантами под руководством заместителя начальника штаба Центрального военного округа (ЦВО) – начальника регионального управления военной полиции по ЦВО полковника Константина Смирнова. Военнослужащие успешно сдали зачеты на знание нормативно-правовых актов руководящих документов, выполнили нормативы по физической и огневой подготовке. Представители военной прокуратуры и председатель Иркутского гарнизонного военного суда провели для участников сбора методические занятия.

Завершающим мероприятием программы сбора стало посещение участниками школы-интерната №13 в Иркутске. Военнослужащие пообщались со школьниками и пригласили на их экскурсию для просмотра современных образцов военной техники, которые стоят на вооружении военной полиции.

Участники сбора совместно с командованием регионального управления военной полиции по ЦВО приняли решение в преддверии Дня России подарить школе телевизор. Встречи с воспитанниками школ-интернатов Иркутской области стали доброй традицией для сотрудников военной полиции ЦВО.

Всего к мероприятию было привлечено более 50 офицеров из военных комендатур регионов Сибири, Урала, Поволжья, а также комендатур, дислоцированных в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

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