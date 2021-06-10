10.06.2021 (17:15)

В Екатеринбурге состоялось заседание профсоюза Центрального военного округа

В Екатеринбурге в окружном доме офицеров состоялось заседание комитета территориальной организации профсоюза гражданского персонала с участием командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.

Руководитель профсоюза Людмила Антонова представила отчет о проделанной работе в 2020 году и отметила плодотворное сотрудничество с командованием округа в решении насущных проблем. Так, был решен вопрос о проведении медицинских осмотров гражданского персонала воинских частей, которые находятся на значительном удалении от военных госпиталей и поликлиник. По указанию генерал-полковника Александра Лапина, будут сформированы выездные медицинские бригады для проведения медосмотров гражданского персонала, укомплектованные необходимыми медицинскими специалистами.

Кроме того, командующий войсками округа выразил благодарность за работу профсоюза по защите трудовых прав и интересов гражданского персонала, а также вручил ценные подарки и грамоты.

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