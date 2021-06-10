10.06.2021 (17:00)

На Черноморском флоте стартовал новый конкурс по морской выучке «Морской бриз»

На Черноморском флоте прошло торжественное открытие нового межфлотского конкурса «Морской бриз» среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений, который пройдёт в акватории Севастопольской бухты с 10 по 13 июня.

Открытие конкурса состоялось под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука на Графской пристани города-героя Севастополя. После вступительной части церемонии и выступления организаторов конкурса прошло представление команд и жеребьёвка.

В состязаниях примут участие семь команд, сформированных из экипажей флагмана Черноморского флота — гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малых ракетных и больших десантных кораблей, а также из курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова и экспериментального женского экипажа патрульного катера, успешно апробированного в прошлом году.

Первый этап конкурса «Водная стихия» пройдёт в акватории бухты Голландия на территории соединения надводных кораблей. Команды будут соревноваться в точности маневрирования по маршрутам «коридор», «змейка» и «гараж», в скоростном маневрировании, прохождении отрезка маршрута на вёслах, поиске человека, терпящего бедствие на воде, а также метании бросательных концов.

На следующем этапе под названием «Морской бросок» моряки будут соревноваться в стрельбе по мишеням из скоростных лодок на ходу, а также в высадке группы с БЛ на борт стоящего на якоре корабля.

Завершится конкурс в акватории Севастопольской бухты у Памятника затопленным кораблям показательными выступлениями для жителей и гостей города, где зрители смогут понаблюдать за соревнованиями с максимально близкого расстояния.

Справочно:

Конкурс «Морской бриз» учрежден в Военно-Морском Флоте в 2021 году и проводится впервые. Его целью является выявление сильнейших военнослужащих по морской выучке. Соревнования будут проходить на быстроходных лодках типа БЛ-680 длиной не более 8 метров и мощностью двигателя до 200 л/с. В ходе конкурса участники должны продемонстрировать навыки вождения и маневрирования на лодках в заданной акватории.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице