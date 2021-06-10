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10.06.2021 (16:45)

В Главном храме ВС РФ состоялось освящение и передача иконы покровителя войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации

Сегодня в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоялись чин освящения и передача иконы с образом святого благоверного князя Андрея Боголюбского – покровителя войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и иконы «Чернобыльский Спас», написанной Студией военных художников имени М.Б. Грекова.

В богослужении приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов; начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов; ветераны и личный состав войск РХБ защиты.

Справочно:

24 июня 2020 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был определён «небесный покровитель» войск РХБ защиты ВС РФ – святой благоверный князь Андрей Боголюбский.

Согласно летописным преданиям, князь Андрей Боголюбский был талантливым государственным деятелем, защитником земель русских, продолжателем дел своего отца Юрия Долгорукого и деда Владимира Мономаха на градо- и храмостроительном поприще. Как воина и полководца его всегда отличали храбрость и мужество.

На протяжении истории нашего Отечества российское воинство всегда было неразрывно связано с такими понятиями, как вера и благочестие. Русский воин не мыслил свою жизнь без молитвы и церковных таинств, всегда был готов встать на защиту родной земли и православной веры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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