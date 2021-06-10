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10.06.2021 (16:30)

В Военном университете прошел интеллектуальный конкурс «Плечом к плечу: психология в армии и на флоте»

Департамент психологической работы Министерства обороны Российской Федерации на базе факультета психологии Военного университета провел интеллектуальный конкурс «Плечом к плечу: психология в армии и на флоте». Мероприятие проходило в рамках запланированных информационно-агитационных тематических акций, направленных на сохранение и поддержание исторического, географического и культурного наследия России.

В нем приняли участие 4 команды 4-го курса факультета психологии. В ходе 5 этапов курсантам необходимо было проявить свои знания в области военной психологии, истории Великой Отечественной войны, географических исследований и биографий великих ученых, внесших значительный вклад в культурное и историческое развитие России. Участники кроме того, что отвечали на сложные вопросы, преподносили решения практических ситуаций, с которыми им предстоит столкнуться в профессиональной деятельности в войсках.

Также была организована литературная выставка «Психология опасных профессий», состоящая из личного фонда сотрудников департамента и отражающая прикладные аспекты психологической работы с представителями профессий, связанных с повышенным риском. Помимо этого, курсанты смогли ознакомиться из коллекции авторефератов диссертационных работ ведущих вузов страны с последними исследованиями в области служебной деятельности и этнических особенностей воинских коллективов.

Каждому из десяти участников команды-победителя торжественно были вручены памятные подарки, сборники научно-практических конференций, ежегодно проводимых Департаментом психологической работы и посвященных наиболее актуальным задачам психологической службы.

Мероприятие показало высокую эффективность использования подобных интерактивных методов в обучении курсантов, формировании чувства сопричастности подвигу народа, поддержании интереса к истории России, развитии профессионального становления. Руководством Департамента и Военного университета принято решение о проведении и в дальнейшем подобных совместных мероприятий в рамках учебно-воспитательного процесса курсантов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Социальное развитие
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