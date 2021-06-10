10.06.2021 (16:15)

В Подмосковье стартует сезон концертов «Военные оркестры в парках»

Дирекция Фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Московской области продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках и скверах.

Уже пятый год программа «Военные оркестры в парках» предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Первый открытый концерт военных музыкантов в 2021 году состоится в Подмосковье. Перед жителями и гостями Подольска выступит оркестр Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) под руководством военного дирижёра майора Ивана Краснецкого. Военный оркестр МВОКУ выполняет задачи по музыкальному оформлению строевых смотров, разводов караулов, концертов, воинских ритуалов и открытий памятников, возложений венков к обелискам, участвует в военных парадах в День Победы на Красной площади.

Со сцены Парка культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске прозвучат попурри на темы песен Фрэнка Синатры, группы АВВА и песен военных лет, а также всеми любимые и узнаваемые мелодии из советских мультфильмов. Не останутся без внимания музыкантов любимые многими жанры популярной музыки такие, как рок и рок-н-ролл.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице