10.06.2021 (16:00)

Гранатометчики ЦВО на учении в Сибири «кинжальным огнем» уничтожили бронетехнику условного противника

Гранатомётчики общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области «кинжальным огнем» уничтожили условного противника.

По замыслу учения, военнослужащим необходимо было с расстояния до 200 метров уничтожить из ручных РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» живую силу и бронетехнику противника, перемещающуюся в направлении военных объектов.

Военнослужащие выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и «кинжальным огнем» с близкого расстояния поразили динамическую защиту бронетехники, а затем ее уязвимые места и живую силу противника.

В рамках учения гранатометчики также отработали тактические действия с быстрой сменой огневых позиций после каждого выстрела.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 200 военнослужащих.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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