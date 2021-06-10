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10.06.2021 (15:45)

В Южном военном округе торжественно встретили победителей всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2021»

На аэродромах Ростовской области, Краснодарского края, в Крыму и на Ставрополье состоялись торжественные церемонии встречи экипажей-победителей всеармейского этапа конкурса «Авиадартс – 2021». Летчиков 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) встретили хлебом-солью и торжественными митингами. Их поздравили представители командования, сослуживцы и почетные гости.

Соревнования проходили в Рязанской области с 21 мая по 5 июня. В них приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Команда ЮВО стала лучшей в общекомандном зачёте и получила переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс».

Зачёт проводился в шести номинациях. Победителями в истребительной и бомбардировочной авиации стали лётчики из Ростовской области, в штурмовой – экипажи из Краснодарского края. В армейской авиации лидерами на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 стали лётчики из Ставрополья, а на ударных вертолётах Ка-52 – из Крыма.

Военнослужащие состязались в физической подготовке, визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации и боевом применении. У экипажей истребительной авиации был отдельный элемент – воздушный бой, а летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8 соревновались в поисково-спасательном обеспечении и точности сброса воды с подвешенного водосливного устройства.

Насыщенная программа конкурса позволила продемонстрировать возможности современной отечественной авиационной техники, а экипажам –проверить свою выучку и мастерство.

Призёры всеармейского этапа войдут в состав сборной и представят Россию на Армейских международных играх. Предварительно международный этап конкурса «Авиадартс – 2021» планируется провести в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября 2021 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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