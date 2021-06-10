10.06.2021 (15:30)

В общевойсковой армии ЗВО прошло учение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от отравляющих веществ

Военнослужащие медицинских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в тактико-специальном учении по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от отравляющих веществ.

В рамках данного мероприятия медики совершенствовали навыки в определении степени отравления военнослужащих, в проведении искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца в условиях ведения противником непрерывного огня из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Кроме того, они выполнили нормативы по наложению кровоостанавливающих жгутов, шин и сдавливающих повязок, эвакуацию пострадавших из условно подбитой техники.

При оценке военнослужащих учитывались не только временные показатели, но и качество выполнения тех или иных нормативов в зависимости от складывающейся учебно-боевой обстановки.

В тактико-специальном учении было задействовано более 100 военнослужащих медицинских и общевойсковых подразделений армии и около 20 единиц военной и специальной техники.

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