10.06.2021 (15:15)

В Воронежской области военнослужащие ЗВО готовятся к совместным стратегическим учениям «Запад-2021»

В Воронежской области на полигоне Погоново и Криница военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) начали интенсивную боевую подготовку к предстоящим масштабным совместным стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021».

В течение первой недели пройдут стрельбы мотострелковых отделений, в ходе которых военнослужащие отработают полный перечень действий в наступлении и обороне, в том числе работу парами, прохождение минно-взрывных заграждений и преодоление механиками-водителями различных препятствий. Особое внимание уделяется подготовке наводчиков-операторов, которые должны обеспечивать прикрытие личному составу и уничтожать мишени на расстоянии около 1200 метров.

Планируется, что военнослужащие пройдут полный курс боевой подготовки, начиная от формирования отделений и заканчивая масштабными полковыми учениями.

Свыше 90% личного состава мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО примут участие в совместных стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021».

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