10.06.2021 (15:00)

В Ульяновске прошел первый этап соревнований по спортивному ориентированию среди подразделений Воздушно-десантных войск

На базе Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения прошел первый этап соревнований по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс-классика», в ходе которого военнослужащие команд-участниц из соединений и воинских частей ВДВ состязались в преодолении 5-километрового маршрута с поиском 16 контрольных пунктов.

По условию этапа каждому военнослужащему команды, состоящей из шести человек, выдается карта первого дня, компас, чипы для отметки на контрольных пунктах, и он самостоятельно преодолевает дистанцию. Побеждает команда, военнослужащие которой преодолеют дистанцию от старта до финиша за наименьшее время.

Все участники обязаны пройти через финиш, чтобы судья зафиксировал приход с дистанции всей команды.

В чемпионате, который проводиться в период с 7 по 10 июня, принимают участие 12 команд из всех воинских частей и соединений Воздушно-десантных войск.

Итоги конкурса подведут 10 июня. Лучшие спортсмены представят сборную команду ВДВ на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному ориентированию.

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