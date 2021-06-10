10.06.2021 (14:45)

В Сибири артиллеристы ЦВО выполнили первые стрельбы в новом периоде обучения

Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, выполнили первые учебные стрельбы в летнем периоде обучения этого года.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган» выполнили ряд огневых задач. Стрельба велась прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с использованием различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям. Обнаружение целей и корректировку ведения огня осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Кроме того, артиллеристы выполнили нормативы по занятию и смене огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке. В учении было задействовано около 200 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.

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