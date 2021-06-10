10.06.2021 (05:00)

В Красноярском крае проходит совместное учение подразделений спецназа России и Узбекистана

В Красноярском крае завершился первый этап совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) и Республики Узбекистан.

По замыслу практических действий группам специального назначения необходимо было выйти в тыл условного противника, совершив пятикилометровый переход в условиях горной сибирской тайги. Военнослужащие преодолели различными способами отвесные скалы, высота которых подчас достигала 20 метров, а также навели переправу через горную реку шириной 15 метров. Для выполнения учебно-боевых задач все участники получили российское горное снаряжение.

В ходе совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан, которое проходит с 8 по 11 июня, участники обменяются боевым опытом, знаниями и навыками в решении поставленных задач.

Учение проводится на базе Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенного на высоте 1700 метров над уровнем моря. Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.

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