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10.06.2021 (14:30)

Военнослужащие российской военной базы Кант сдали около 20 литров крови для нужд медицинских учреждений Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант откликнулись на обращение сотрудников медицинских учреждений Бишкека и сдали около 20 литров крови для нужд тяжелобольных пациентов.

Перед забором крови все доноры прошли комплексное медицинское обследование и придерживались специального режима питания и отдыха. По словам сотрудников Республиканского центра крови, в связи с пандемией коронавируса количество доноров сократилось, а потребность в крови возросла. Военнослужащие российской военной базы регулярно принимают участие в донорских акциях.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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