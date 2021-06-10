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10.06.2021 (14:15)

В Оренбургской области во время учения военнослужащие ЦВО отработали штурм здания

В Оренбургской области во время учения на Тоцком полигоне военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отработали штурм зданий.

Для уничтожения условного противника, засевшего в доме, подходы к которому заминированы, были привлечены инженерно-штурмовые подразделения. Под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А военнослужащие выдвинулись к объекту и разминировали по дороге несколько фугасов. В ходе штурма передовое охранение подавило огневые точки противника и обезвредило установленные минные растяжки. Проникнув под дымовой завесой внутрь, военнослужащие нейтрализовали и захватили неприятеля.

Также во время учения был отработан поиск взрывоопасных предметов, обустройство минно-взрывных заграждений и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.

Практические действия проходили в рамках совместного учения родов и видов войск. Всего в учении принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и свыше 350 военной техники, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-24 и Ми-8, беспилотные летательные аппараты «Леер», комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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