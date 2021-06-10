10.06.2021 (14:00)

В Ленобласти танкисты выполнили упражнения контрольных стрельб боевыми снарядами

Младшие специалисты танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцируемой в Ленинградской области, в рамках специального учения выполнили упражнения контрольных стрельб. Они вели огонь боевыми снарядами из танков Т-72 по появляющимся и движущимся целям.

Более 100 военнослужащих поразили мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника, расположенные на расстоянии от 600 до 1800 метров в дневное и ночное время. Возникнуть цели могли в трех местах, причем порядок их появления не был известен экипажам до начала упражнения. Наводчики-операторы вели огонь по целям из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ со средней скоростью танка около 6 километров в час

К участию в учении было привлечено более 100 военнослужащих танковых подразделений, задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

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