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10.06.2021 (13:45)

В Подмосковье свыше 500 военнослужащих танковой армии ЗВО приступили к боевым стрельбам из вооружения танка Т-80

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевым стрельбам из комплекса вооружения танков Т-80.

Танкисты выполнили стрельбу с ходу из основной пушки и танкового пулемета, а также поразили наземные и воздушные цели из крупнокалиберного зенитного пулемета. При этом для экипажей были созданы сложные условия стрельбы, было ограничено время показа мишеней и регулярно менялось место их появления.

Механики-водители выполняют упражнение по вождению боевых машин. На маршруте протяженностью около 5 км военнослужащие преодолевают естественные и искусственные препятствия, такие как противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы, спуски.

Всего к занятиям на полигоне Головеньки приступило свыше 500 военнослужащих. В них задействовано порядка 100 единиц боевой техники. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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