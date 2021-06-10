10.06.2021 (13:30)

В Подмосковном Алабине завершился этап «Патрульный наряд» всеармейского конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного округа (ЗВО) прошел этап «Патрульный наряд» всеармейского конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021.

Команды состязались в выполнении нормативов по РХБ защите, по огневой подготовке (снаряжение магазина патронами и сборка автомата), по медицинской подготовке (наложение кровоостанавливающего жгута) и в метании гранаты на точность. Кроме того, команды выполнили стрельбу по ростовым мишеням, продемонстрировали элементы экстремального вождения, осуществили действия по посадке в автомобиль и высадке из него в условиях боя, а также провели задержание нарушителя.

Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» проходит с 5 по 11 июня. В нем принимают участие восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы.

По итогам этого конкурса будет сформирована сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации, которая представит России в Сербии на международном этапе конкурса «Страж порядка».

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